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РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия

РФ осудила убийство лидера "Хезболлы" и призвала Израиль прекратить боевые действия
Здание МИД РФ в Москве
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - МИД России осудил убийство лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы и призвал Израиль прекратить боевые действия.

"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг - на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", - говорится в заявлении МИД, размещенном в субботу на его сайте.

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"Вновь настоятельно призываем Израиль к незамедлительному прекращению боевых действий. Это позволило бы остановить кровопролитие и создать условия для политико-дипломатического урегулирования", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что "в сложившейся взрывоопасной обстановке ответственные члены мирового сообщества должны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить погружения региона в полномасштабную вооруженную конфронтацию".

В субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы. Ранее о его ликвидации сообщили израильские военные.

МИД РФ Хезболла Хасан Насралла
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