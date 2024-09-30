Израиль объявил три населенных пункта на северной границе "закрытой военной зоной"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник объявила "закрытую военную зону" в районе населенных пунктах Мисгав, Метула и Кфар-Гилади в северной части страны, недалеко от границы с Ливаном.

"После оценки ситуации районы Метулы, Мисгава и Кфар-Гилади на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале армии. "Въезд в этот район строго запрещен", - добавили в армии.

По данным The Times of Israel, решение о введении "закрытой военной зоны" связано с возможным скорым началом наземной операции Израиля против шиитского движения "Хезболла" в Ливане.

The Washington Post в понедельник со ссылкой на источник сообщила, что израильские власти оповестили администрацию президента США Джо Байдена о намерении в скором времени провести ограниченную по масштабам наземную операцию против "Хезболлы" на территории Ливана. Целью операции станет зачистка инфраструктуры "Хезболлы" на границе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что военный спецназ Израиля провел небольшие, имеющие узкие задачи, рейды на юг Ливана.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.