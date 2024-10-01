Кабинет безопасности Израиля одобрил переход к "следующей фазе" операции в Ливане

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Кабинет безопасности Израиля одобрил следующий этап действий в Ливане, сообщает израильская газета The Times of Israel.

"Кабинет безопасности одобрил следующую фазу войны против "Хезболлы" в Ливане, предположительно, речь о (...) наземном наступлении", - сообщает издание.

По данным портала Ynet news, в ходе обсуждения некоторые министры осудили утечки об операции со стороны американских чиновников.

В свою очередь, телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников информирует, что наземная операция Израиля на юге Ливана "может начаться сегодня".

По данным осведомленных источников телеканала, Израиль планирует ограниченную наземную операцию в Ливане, которая может начаться незамедлительно.

"Израиль проинформировал США, что вторжение на юге Ливана может начаться уже сегодня и что его цель - оттеснить силы "Хезболлы" подальше от границы с Израилем и ударить по их инфраструктуре, в том числе, по резервам и вооружениям", - пояснили чиновники.

Предполагается, что операция "будет ограничена по продолжительности и масштабу" и займет несколько дней.

ABC News также со ссылкой на источники сообщает о планах армии обороны Израиля провести "наземную операцию в Ливане, которая будет значительной, но не крупной".

По данным источника телеканала, операция будет проводиться небольшими отрядами спецназа при поддержке с воздуха.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что Израиль может начать операцию против "Хезболлы" в ближайшее время.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла".

В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате атаки погиб ее лидер Хасан Насралла и другие руководители группировки.