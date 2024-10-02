Минск привлечет кредит у Москвы для создания энергоисточников на местных видах топлива

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует привлечь российский кредит для строительства энергоисточников, использующих местные виды топлива, сообщил журналистам заместитель председателя Госстандарта Белоруссии - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий. Его слова приводит "БелТА".

"Сегодня Департамент по энергоэффективности работает совместно с коллегами из Российской Федерации, заключен меморандум о содействии по строительству энергоисточников на местных видах топлива на территории Беларуси. Сегодня в проработке привлечение российского экспортного кредита на строительство данных объектов", - сказал Крецкий.

"Китайские партнеры пока ответа не дали. Но в перспективе департамент планирует сделать инвестпроект и продемонстрировать его странам-участницам ШОС", - добавил он, не уточнив форму участия Китая в проекте.

Он отметил, что вопрос замещения импортируемых углеводородов и вовлечения в топливный баланс местных энергоресурсов остается актуальным. В основном речь идет о таких местных видах топлива, как древесно-топливная щепа, торф, а также новый вид - древесные топливные гранулы (пеллеты).

По словам Крецкого, согласно госпрограмме предусмотрено строительство 50 новых энергоисточников.