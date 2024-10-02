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Бельгия направит Украине три установки Caesar

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бельгия готовится поставить Украине три самоходных артиллерийских установки Caesar, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на офис министра обороны Людивин Дедондер.

"Совету министров в ближайшее время будет представлено досье о приобретении и передаче Украине трех артиллерийских установок Caesar общей стоимостью 12 млн евро", - говорится в сообщении.

RTBF при этом напомнил, что в январе 2024 года Франция сформировала "артиллерийскую коалицию" для поддержки вместе с США украинской армии. В нее входят 25 стран, включая Бельгию. Была заявлена цель предоставить Украине 72 дополнительных САУ Caesar в 2024 году. Франция берет на себя обязательства по 12 артиллерийским установкам. На Бельгию приходится три.

Бельгия Украина Людивин Дедондер Caesar
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