В Эстонию прибыла первая партия французских артиллерийских установок Caesar

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Эстонию на этой неделе прибыла первая партия французских cамоходных артиллерийских установок Caesar из 6 орудий, сообщил портал телерадиовещания ERR.

Всего Эстония заказала 12 самоходных гаубиц Caesar, вторая партия ожидается в конце лета. По информации портала, орудия войдут в состав нового третьего мобильного артиллерийского дивизиона, который будет действовать под непосредственным командованием Эстонской дивизией.

Контракт на закупку 12 установок Caesar Государственный центр оборонных инвестиций заключил с французским агентством оборонных закупок DGA и оборонно-промышленной компанией KNDS летом 2024 года. Он предусматривает также возможность закупки дополнительных орудий в будущем.

Кроме того, Эстонскую дивизию планируется усилить в этом году 6 ракетными системами залпового огня HIMARS.