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Глава МИД КНР заявил о крепости отношений Москвы и Пекина

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Отношения между Китаем и Россией выдержат любые испытания в нынешней неопределенной и постоянно меняющейся международной обстановке, их характер останется неизменным, считает министр иностранных дел КНР Ван И.

"Независимо от того, как изменится международная ситуация, суть неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон в китайско-российских отношениях не изменится, как не изменится и основа взаимного уважения, равного отношения и взаимовыгодного сотрудничества", - говорится в статье министра, написанной для газеты "Жэньминь жибао" в связи с исполнившейся накануне 75 годовщиной дипотношений между двумя странами.

Ван И отметил, что Китай и Россия "являются первопроходцами в области (...) противостояния гегемонизму, односторонности и политике силы, соответствие исторической тенденции многополярности мира является стратегическим выбором двух стран".

Он пишет, что Пекин и Москва - "единомышленники в продвижении многополярности мира и демократизации международных отношений". Они твердо отстаивают систему, основанную на международном праве, совместную позицию в таких вопросах, как противодействие гегемонии и силовой политике, незаконным односторонним санкциям, вмешательству во внутренние дела суверенных стран.

По мнению Ван И, Китай и Россия активно ищут возможности для развития стран Глобального Юга, содействуют росту и влиянию стран БРИКС и ШОС, участвуют в конструктивном сотрудничестве в рамках G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Глава МИД КНР также обратил внимание на быстрое развитие торгово-экономического сотрудничества меду двумя странами, которое смогло преодолеть "неблагоприятные последствия внешней среды и переломить тенденцию в контексте сложного восстановления мировой экономики", а также расширение китайско-российского культурного обмена.

КНР БРИКС Ван И Пекин ШОС
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