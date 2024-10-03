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Глава МИД КНР заявил, что Китай и Россия будут поддерживать друг друга в вопросах безопасности

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Китай и Россия будут реализовывать достигнутый главами государств консенсус о взаимной поддержке в вопросах обеспечения безопасности и суверенитета, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Обе стороны будут в полной мере реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, таким как суверенитет, безопасность и развитие", - написал он в статье, опубликованной в газете "Жэньминь жибао" по случаю 75-й годовщины китайско-российских дипотношений.

Министр отметил важность дипломатического общения на высшем уровне. Ван И подчеркнул, что Пекин и Москва "будут продолжать поддерживать тесные обмены на высоком уровне, укреплять политическую коммуникацию и согласовывать стратегии развития, а также продолжать создавать и совершенствовать механизмы сотрудничества на всех уровнях и во всех областях (...), развивать богатые аспекты китайско-российского сотрудничества и быть попутчиками во взаимном содействии развитию и возрождению".

МИД КНР Китай Пекин Москва
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