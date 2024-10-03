Израиль заявил США, что не видит нужды в немедленном ответном ударе по Ирану

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Израильские власти заверили США, что не считают нужным незамедлительно атаковать Иран в ответ на его ракетный удар, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"Несколько высокопоставленных представителей администрации США заявили в среду на условиях анонимности: израильские официальные лица в частном порядке разъяснили, что они не ощущают потребности нанести ответный удар по Ирану - без промедлений и в большом масштабе", - отмечает издание.

Однако в США и Европе опасаются, что Израиль может атаковать "экономические цели" в Иране. Высокопоставленный представитель властей европейской страны пояснил газете, что Тегеран давно дал понять: атака на объекты нефтяной и газовой сферы станет для него "красной линией".

По данным издания, Вашингтон убеждает израильские власти дать сбалансированный ответ, однако в Европе обеспокоены тем, что США могут оказывать недостаточно давление на Израиль. "Мы понимаем ситуацию так, что США не удерживают Израиль", - заявил собеседник The Washington Post. В то же время в американской администрации поясняют, что, хотя израильские власти намеревались действовать сдержанно в отношении Ирана, в процесс принятия решений могут вмешаться внутриполитические факторы.

Представитель Белого дома также сказал газете, что Израиль не обсуждал с США возможность удара по иранским ядерным объектам.

Другой источник утверждал, что разработанный США, Израилем и другими их партнерами план защиты израильской территории сработал отлично. "Успех США и Израиля в отражении иранской ракетной атаки - во второй раз - повысил уверенность в Израиле", - отмечал собеседник издания, уточнив, что израильские власти намерены дать "выверенный" ответ Ирану.

Но, отмечает The Washington Post, ситуация на Ближнем Востоке с момента первого удара Ирана по Израилю в апреле стала еще более сложной. Белый дом пытается добиться от Израиля понимания того, как он намерен завершить боевые действия сразу на нескольких фронтах - в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Ливане. Больше всего Вашингтон беспокоит, что ограниченные наземные действия Израиля на юге Ливана могут перерасти в долгую операцию.

Ранее Politico, ссылаясь на представителей американской администрации, сообщало, что США и Израиль в настоящее время активно обсуждают возможность нанести удары по иранским объектам в Сирии и Йемене в качестве ответа на атаки Ирана по израильской территории. Президент США Джо Байден накануне заявил, что обсудит с израильской стороной их ответные меры. Он выступает против идеи нанесения Израилем ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, в то время как некоторые СМИ сообщали, что ядерные и нефтяные объекты могут стать целью ответной атаки Израиля.