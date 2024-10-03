Продажи Stellantis в США упали почти на 20% в III квартале

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV продал в США 305,294 тыс. автомобилей в третьем квартале этого года – на 19,8% меньше, чем в том же квартале 2023 года, и на 11,5% меньше, чем за предыдущие три месяца.

Аналитики компании Cox Automotive прогнозировал падение продаж Stellantis примерно на 21% в годовом выражении, при том что общий спад на американском автомобильном рынке ожидался в районе 2%, пишет CNBC.

В пресс-релизе автопроизводителя выделяются и положительные моменты. Так, компания нарастила долю рынка до 8% с 7,2% годом ранее, а запасы ее автомобилей у американских дилеров сократились на 11,6%.

"Мы продолжаем предпринимать необходимые меры для стимулирования продаж и подготовки дилерской сети и клиентов к появлению моделей 2025 года", - отметил Мэтт Томпсон, руководитель отдела розничных продаж Stellantis в США.

В прошлом квартале Stellantis зафиксировала падение спроса на все бренды производимых автомобилей, кроме Fiat. Так, обвал поставок Chrysler и Dodge превысил 40%, реализация пикапов марки Ram снизилась примерно на 19%, Jeep - на 6% в годовом выражении.

Акции Stellantis в Нью-Йорке упали с начала года на 41%.