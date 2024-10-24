Tesla увеличила чистую прибыль в III квартале на 17%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 17%, выручку - на 8%.

Акции компании подскочили в цене более чем на 12% на дополнительных торгах в среду.

Как говорится в пресс-релизе Tesla, чистая прибыль в минувшем квартале составила $2,17 млрд, или $0,62 в расчете на акцию по сравнению с $1,85 млрд, или $0,53 на акцию за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов выросла до $0,72 на акцию с $0,66 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,6 на акцию.

Квартальная выручка Tesla увеличилась до $25,18 млрд с $23,35 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $25,47 млрд.

Поставки электромобилей компании в третьем квартале выросли на 6,4% относительного того же периода прошлого года, до 462,89 тыс. единиц. Производство автомобилей Tesla в июле-сентябре повысилось на 9,1% и достигло 469 796.

Валовая рентабельность увеличилась до 19,8% по сравнению с 17,9% годом ранее и 18% во втором квартале текущего года.

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск, не ставивший целей для продаж на текущий год, заявил в среду, что в 2025 году поставки электромобилей Tesla могут увеличиться на 20-30%.

Маск подтвердил, что компания отказалась от планов выпуска бюджетного автомобиля в пользу производства более дешевых версий существующих машин. Электромобили, стоимость которых будет составлять менее $30 тыс. с учетом субсидий, могут появиться на рынке в первом полугодии 2025 года, сказал Маск.

Акции Tesla подешевели на 14% с начала текущего года.