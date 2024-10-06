Строительство АЭС в Казахстане поддержали 69,8% граждан

По другим данным, "за" проголосовали 72,3% избирателей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - По данным "Института комплексных социальных исследований - Астана" ("СОЦИС-А") за строительство атомной электростанции (АЭС) на референдуме в Казахстане проголосовали 69,8% граждан, сообщил аналитик института Алибек Тажибаев.

"Результаты Exit Poll следующие: за строительство АЭС - 69,8% от числа опрошенных граждан из числа принявших голосование. Ответили, что возразили - 30,2% участников опроса", - озвучил Тажибаев итоги опроса на брифинге в Астане.

Вместе с тем он сообщил, что "явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%, социологическая погрешность составляет плюс/минус 1,5%".

По результатам exit-poll Института общественной политики за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 72,3% казахстанцев, против - 27,7%.

"Институт общественной политики провел exit-poll, охватив все регионы страны. В exit-poll приняли участие 44,160 тыс. человек. Согласно exit-poll, 72,3% граждан согласны со строительством АЭС, противоположного мнения высказались 27,7% граждан", - заявил эксперт института Медет Умирзаков в эфире телеканала "Астана".

В Казахстане в воскресенье прошел референдум по вопросу строительства АЭС. По предварительным данным ЦИК, явка в Казахстане на референдуме составила 63,87%.