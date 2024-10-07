Израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС по всему сектору Газа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ракетным пусковым установкам и объектам инфраструктуры ХАМАС на территории сектора Газа, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по стартовым позициям ХАМАС и подземной террористической инфраструктуре по всему сектору Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью артиллерия и авиация ЦАХАЛ атаковали объекты ХАМАС, "представлявшие грозу для израильских военных", действующих в центральной части анклава, добавили в пресс-службе.

Там добавили, что армия "проводит предварительную оценку возможных нападений ХАМАС и действует соответственно", ее действия "направлены на спасение жизней людей", население просят следовать указаниям властей.