В Грузии урожай винограда превысил 300 тысяч тонн и установил рекорд

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сбор винограда в Грузии превысил 300 тысяч тонн, это примерно в 1,4 раза больше, чем в 2023 году, сообщило Национальное агентство вина.

"По состоянию на 7 октября в Грузии переработано более 300 тысяч тонн винограда, что является рекордным показателем в истории независимой Грузии", - говорится в сообщении.

По данным агентства, доход производителей винограда, полученный от его продажи, составил 450 млн лари ($165 млн по текущему курсу - ИФ).

В Кахетии, на долю которой приходится почти 99% поставок винограда, сбор урожая завершен. Незначительные объемы на переработку поступают из Рачи и Лечхуми. В процессе переработки урожая задействовано 486 винных компаний и виноделен, поставки винограда осуществляют более 20 тысяч виноградарей.

Правительство Грузии в 2024 году продолжило субсидирование урожая винограда, в основном компенсируя переработчикам 20% стоимости закупленного винограда (Кахетия, основной виноградарский регион Грузии), в отдельных регионах (микрозона Хванчкара) размер компенсации достигает 50%.

В начале августе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщал, что урожай винограда в этом году ожидается на уровне 300 тысяч тонн. "В 2012 году всего было переработано 52 тысячи тонн винограда, а в 2023 году переработанный урожай винограда составил более 221 тысячи тонн, у нас очень большой рост по этому показателю", - говорил он.

Премьер также отмечал, что в 2023 году при выручке от экспорта вина в $260 млн в целом доход от виноградарства превысил 306 млн лари ($112 млн - ИФ) и "в этом году показатель должен увеличиться".

В 2022 году в Грузии было собрано 256,5 тысячи тонн винограда. Урожай в 2023 году упал до 221 тысячи тонн из-за сложных погодных условий. В 2023 году государство направило на субсидии для переработки урожая винограда 25 млн лари ($9,3 млн).