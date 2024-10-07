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ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами

План нацелен на обход вето со стороны Венгрии

ЕС рассматривает идею добровольного выделения помощи Украине странами-членами
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Европейская служба внешних связей (ЕСВС) рассматривает идею добровольных взносов в Европейский фонд мира, чтобы таким образом оказывать военную помощь Украине даже в случае сохранения вето Венгрии, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕСВС рассматривает возможность позволить государствам-членам делать добровольные взносы в Европейский фонд мира", - передает агентство со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией.

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В сообщении отмечается, что такая схема, по мнению ЕСВС, позволит передавать финансовую помощь Украине с согласия только лишь страны, сделавшей взнос, а не при единогласной поддержке всех членов ЕС.

Источники сообщили, что постпреды ЕС соберутся во вторник, чтобы обсудить это предложение. При этом неизвестно, получит ли инициатива достаточную поддержку стран-членов ЕС.

Агентство напоминает, что из-за позиции Венгрии ЕС не может передать Украине помощь в размере $6,6 млрд.

ЕС Украина Венгрия
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