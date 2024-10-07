Ракета SpaceX вывела на орбиту европейский спутник для изучения возможностей перехвата астероидов

Фото: AP/TASS

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в понедельник вывела на орбиту спутник Европейского космического агентства (ESA) Hera, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Целью миссии является исследование возможного кинетического удара по астероиду, приближающегося к Земле.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.