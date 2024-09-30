Epic Games обвинила Google в сговоре с Samsung ради блокировки обхода Google Play

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американская Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, обвиняет Google (принадлежит Alphabet Inc.) в сговоре с Samsung Electronics с целью блокировки сторонних магазинов приложений на смартфонах.

30 сентября компания подала иск против Google и Samsung в федеральный окружной суд северного округа Калифорнии.

Epic утверждает, что компании сделали слишком сложным процесс скачивания магазинов приложений, создаваемых сторонними разработчиками. На новейших смартфонах Samsung по умолчанию включена функция, блокирующая их скачивание, заявила Epic.

Отключение блокировки и установка альтернативного магазина требует прохождения 21 шага, что фактически делает Google Play единственным реальным способом доступа к приложениям на этих устройствах, говорится в иске.

"Мы видим, что примерно 50% наших пользователей, пытающихся установить магазин Epic Games Store на ОС Android сдаются раньше, чем могут это сделать, из-за всех возникающих проблем, - отметил главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини. - Как бы ни было грустно, что судебные разбирательства продолжаются, это кажется необходимым шагом".

В декабре Google проиграла дело по иску Epic Games, обвинявшей компанию в том, что она пользуется монопольной позицией, чтобы ограничить другие варианты установки приложений и использования платежных сервисов на устройствах с ОС Android. Google заявляла, что планирует обжаловать судебное решение.

В Google утверждают, что действующие ограничения призваны оградить пользователей от скачивания вредоносных приложений и защитить конфиденциальность их данных. Пользователи уже имеют возможность скачивать сторонние приложения не в Google Play.

Магазин Google Play предустановлен на всех Android-смартфонах за пределами Китая, а Samsung является крупнейшим мировым производителем смартфонов на базе этой ОС, пишет газета The Wall Street Journal. На долю южнокорейской компании в 2023 году пришлось 24% всех продаж Android-смартфонов в мире, по данным аналитической компании IDC.