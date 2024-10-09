Абхазия вновь заявила о необходимости подписать с Грузией документ о неприменении силы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Замглавы абхазского МИД Одиссей Бигвава заявил, что согласование и подписание документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией должно быть ключевой задачей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

На встрече с сопредседателями Женевских дискуссий Бигвава также высказался за возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гали, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Бигвава отметил, что в Абхазии внимательно следят как за ситуацией в приграничных районах, так и за процессами, происходящими в других регионах, в частности на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Сухум обеспокоен сообщениями о возможных поставках Западом на Украину дальнобойных ракет.

Сопредседатель от ОБСЕ Виорел Мошану, в свою очередь, подчеркнул, что "у всех участников дискуссий общая цель - сделать встречу в Женеве максимально продуктивной".

Проведение 62-го раунда дискуссий намечено на 5-6 ноября.