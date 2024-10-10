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Китайский ЦБ запустил программу объемом 500 млрд юаней для поддержки рынка акций

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) запустил программу Securities, Funds and Insurance companies Swap Facility (SFISF) объемом 500 млрд юаней ($70,7 млрд), чтобы обеспечить небанковским фининститутам доступ к высоколиквидным активам для покупки акций.

Программа является частью общего пакета стимулов, анонсированного главой НБК Пань Гуншэном в прошлом месяце.

Как говорится в сообщении НБК, SFISF представляет собой своповый механизм, который позволит брокерам, фондам и страховым компаниям получать высоколиквидные активы под залог имеющихся у них бондов, ETF и акций, входящих в состав фондового индекса CSI 300.

Объем программы может быть увеличен в зависимости от рыночных условий.

Заявки на участие в программе НБК начал принимать с 10 октября.

Пань Гуншэн, представляя этот механизм, заявил, что он "существенно улучшит возможности фининститутов по привлечению средств и наращиванию вложений в акции".

Запуск SFISF, как ожидается, повысит устойчивость китайского рынка капитала и позволит активнее задействовать небанковские фининституты, отмечает издание China Securities Journal.

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