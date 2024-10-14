Поиск

ЕС принял новые антииранские санкции за сотрудничество Тегерана с Москвой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что принял ограничительные меры в отношении семи лиц и семи организаций из Ирана за якобы военно-техническое сотрудничество с Россией.

Как утверждается в опубликованном в понедельник коммюнике совета, санкции вводятся "после передачи Ираном ракет и беспилотников в Россию". Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти утверждения.

Указание о возможности принятия подобных ограничительных мер дал в марте 2024 года Европейский совет.

В миреПрезидент Ирана заявил, что Тегеран не поставлял оружия РоссииЧитать подробнее

В список вошли три иранские авиакомпании - Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air - и две коммерческие фирмы. Также включены в перечень две компании, "занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов".

Кроме того, совет постановил ввести ограничительные меры в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, а также против видных должностных лиц сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Центрального штаба КСИР и космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization, зарегистрированных в ЕС.

У подпадающих под санкции будут заморожены финансовые активы, а физическим лицам запрещается въезд в Европейский союз. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в список. Соответствующие правовые акты были опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза, говорится в сообщении ЕС.

ЕС Иран РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай завершил учения в районе Тайваня

Министр обороны России прибыл в Китай с официальным визитом

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование влияния институтов на развитие стран

Boeing планирует уволить до 10% штата

Boeing планирует уволить до 10% штата

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Как минимум четыре человека погибли в результате удара Израиля по больнице в Газе

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });