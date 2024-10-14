ЕС принял новые антииранские санкции за сотрудничество Тегерана с Москвой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил, что принял ограничительные меры в отношении семи лиц и семи организаций из Ирана за якобы военно-техническое сотрудничество с Россией.

Как утверждается в опубликованном в понедельник коммюнике совета, санкции вводятся "после передачи Ираном ракет и беспилотников в Россию". Москва и Тегеран неоднократно опровергали эти утверждения.

Указание о возможности принятия подобных ограничительных мер дал в марте 2024 года Европейский совет.

В список вошли три иранские авиакомпании - Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air - и две коммерческие фирмы. Также включены в перечень две компании, "занимающиеся производством топлива, используемого для запуска ракет и снарядов".

Кроме того, совет постановил ввести ограничительные меры в отношении заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, а также против видных должностных лиц сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Центрального штаба КСИР и космического подразделения аэрокосмических сил КСИР, а также управляющих директоров компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization, зарегистрированных в ЕС.

У подпадающих под санкции будут заморожены финансовые активы, а физическим лицам запрещается въезд в Европейский союз. Кроме того, запрещено предоставление средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, физическим или юридическим лицам, организациям или органам, включенным в список. Соответствующие правовые акты были опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза, говорится в сообщении ЕС.