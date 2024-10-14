Трамп предложил провести тестирование когнитивных способностей Харрис

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат на президентских выборах от республиканцев Дональд Трамп подверг сомнениям умственные способности его оппонента - кандидата от демократов Камалы Харрис.

"Я считаю, что очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и умственную гибкость. Ее действия привели к тому, что многие полагают, что с ней, возможно, что-то не так", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что, по его мнению, Харрис "медленно и вяло отвечает даже на самые простые вопросы". Намекая на то, что подобные претензии у него были и к президенту США Джо Байдену, Трамп добавил: "Мы проходили через это почти четыре года, мы не должны делать это снова".

Еще до того, как стало известно, что Байден не будет участвовать в выборах 2024 года, Трамп неоднократно заявлял, что нынешний американский лидер вряд ли смог бы ответить и на пять легких вопросов из когнитивного текста.

"Я прошел два когнитивных теста. (...) Я бы хотел увидеть, чтобы он (Байден - ИФ) прошел хотя бы один, даже один самый простой тест. Даже первые пять вопросов, и он не сможет этого сделать", - сказал Трамп в ходе дебатов в июне.