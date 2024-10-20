В "Хезболле" сообщили об атаке по израильской военной базе у города Цфат

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Движение "Хезболла" в воскресенье объявило, что нанесло мощный удар неуправляемыми ракетами по базе израильских военных к востоку от города Цфат на севере Израиля, сообщает телеканал Al Arabiya.

В движении отметили, что предприняли атаку "в ответ на удары израильского врага по деревням и жилым домам".

Ранее The Times of Israel передавало, что с территории Ливана выпустили 70 реактивных снарядов, в Верхней и Западной Галилеях сработали сирены воздушной опасности. Часть снарядов сбили, часть упала на землю, что привело к пожарам. На их тушение направили пожарных. Позднее сообщалось о пуске по северному Израилю из Ливана еще 30 снарядов.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничных районах на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.