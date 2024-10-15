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Литва в среду на час остановит движение на границе с РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Автомобильное движение через автомобильный пункт пропуска Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области будет приостановлено в среду на один час, сообщила пресс-служба ФГУП "Росгранстрой".

"Росгранстрой" информирует о том, что в связи с принятым литовской стороной решением о приостановлении движения через автомобильный погранпереход Кибартай 16 октября 2024 года с 11:00 до 12:00 по местному времени не будет осуществляться движение через автомобильный пункт пропуска Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой", - говорится в пресс-релизе.

В остальное время пункт пропуска будет работать в штатном режиме.

Пункт пропуска Чернышевское является единственным, где идет оформление легкового и грузового транспорта в Литву и обратно. На выезд из Калининградской области здесь часто появляются большие очереди из грузовых машин.

Литва Калининград Росгранстрой
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