Росгранстрой вводит новый порядок формирования очереди из грузовиков в Литву

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ФГКУ "Росгранстрой" объявил, что будет изменен порядок формирования очереди транзитных грузовиков в пункте пропуска Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области.

"В связи с продолжающимися существенными ограничениями пропускной способности на литовской стороне с 10 февраля 2025 года электронная очередь в пункте пропуска будет переведена в режим последовательной работы", - говорится в сообщении ФГКУ в соцсетях.

Существующие заявки на постановку в очередь остаются, вместо времени им будет присвоен номер порядковой очереди. При этом будет снято ограничение на период бронирования.

Время проезда будет указываться, но как прогнозное, так как прохождение границы во многом зависит от действий ведомств Литвы.

"При существенном изменении прогнозного времени информация об этом будет направляться по указанному при бронировании телефону. Рекомендуем также самостоятельно отслеживать ситуацию по телеграм-каналу, который отслеживает прохождение границы автомашинами по государственным регистрационным знакам транспортного средства", - отмечает ведомство.

Для особых грузов (газ, живой скот, скоропортящиеся товары) также будет действовать последовательная очередь, в которой под них будет выделена часть пропускной способности. Для скоропортящихся товаров и живого скота квоты на ее использование будут выделяться министерством сельского хозяйства Калининградской области по заявкам грузоотправителей.

При этом получение очереди и для обычных грузов, и для особых доступно только на терминале при физическом прибытии на него. Бронирование через портал временно приостановлено, заключает Росгранстрой.

Как сообщалось, в пункте пропуска Чернышевское уже длительное время существует напряженная ситуация с пропуском грузовых автомобилей в Литву. С 1 сентября 2023 года там начала действовать система электронной записи в очередь на транзит. Но и она не выправила ситуацию. Региональные власти и Росгранстрой постоянно пытались отрегулировать проблему, предлагая и внедряя различные варианты.

В конце января 2025 года губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал на переходе и провел рабочее совещание, по итогам которого Росгранстрой и решил изменить порядок ведения очереди.

Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы.

Кроме того, транзит автомобильных грузов значительно урезан действиями властей Литвы и жестко контролируется. Грузовики идут в Литву только через пункт пропуска Чернышевское. Фактически досмотру при помощи рентгеновской аппаратуры подвергается каждая машина. Таможня Литвы принимает автомашины неритмично и значительно меньше технических возможностей. Это в целом создает на границе очереди из грузовиков.

В течение суток Литва пропускает от 50 до 80 автомашин, хотя технические возможности позволяют принимать до 150-200 грузовиков.