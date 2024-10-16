В Тбилиси заявили о проблемах грузинских экспортеров в работе с западными ритейлерами

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Международные торговые сети воздерживаются от заключения долгосрочных контрактов с грузинскими экспортерами, опасаясь введения санкций со стороны западных стран, заявила изданию bpn.ge член наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта Грузии Гванца Меладзе.

"Ассоциация развития экспорта активно сотрудничает со странами Балтии, поэтому информация к нам во многом поступает оттуда. Потому что у нас там есть франчайзинговый офис латвийской экспортно-консалтинговой компании. Именно оттуда идет такая обратная связь, что спрос на грузинскую продукцию и это направление в целом прекращается", - сказала она.

По ее словам, такая ситуация связана с тем, что "международные торговые сети не хотят иметь неприятности, пока все не прояснится, они не хотят, чтобы с нами (Грузией - ИФ) развивался белорусский сценарий, а затем пришлось отменить какие-то контакты".

"Мы видим, что заключения новых партнерских, долгосрочных соглашений фактически не происходит уже, наверное, 3-4 месяца", - добавила Меладзе.

В мае и июне 2024 года США ввели персональные санкции в отношении ряда членов правительства и депутатов правящей партии "Грузинская мечта" из-за принятия парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния", который резко критиковали оппозиция и западные страны, называя его пророссийским. Евросоюз также заявлял о возможности введения санкций в отношении Грузии, официальные лица ЕС подчеркивали, что де-факто процесс присоединения Грузии к ЕС приостановлен.

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, с результатами которых западные страны связывают перспективы сотрудничества: в случае победы партии "Грузинская мечта", которая формирует правительство в настоящее время, и сохранения существующего политического курса, ЕС и США могут ввести в отношении Грузии масштабные санкции.

В отношении Белоруссии в период 2020-2022 годов ЕС и США ввели жесткие экономические санкции, фактически прекратив политический диалог, внешнюю торговлю и сотрудничество в сфере логистики.