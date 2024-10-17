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На юге Франции начались наводнения из-за ливней

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - На юге Франции ливни вызвали наводнения, местами потребовалась эвакуация людей, произошли сбои в работе транспорта, сообщает BFMTV.

В департаменте Ардеш из-за погодных условий перекрыли многие автотрассы. Из-за подтоплений в городе Анноне эвакуировали детей из школ и детских садов. В городе приостановлена работа общественного транспорта.

В департаменте Рона как минимум до утра пятницы приостановлено железнодорожное сообщение между Лионом и Сент-Этьеном.

Аэропорт "Ницца-Лазурный Берег" в связи с неблагоприятными погодными условиями предупреждает о возможных задержках рейсов.

В шести департаментах объявлен "красный", самый высокий, уровень погодной опасности, еще в 19 департаментах - "оранжевый",. Метеорологи предупреждают, что "красный" уровень опасности 18 октября в пятницу сохранится для четырех департаментах, "оранжевый" - для 18. На востоке Верхней Луары ожидается выпадение около 10 см осадков, что может вызвать выход рек из берегов.

Лион Ницца Франция Ардеш Верхняя Луара Рона
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