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Северокорейский лидер сообщил о разрыве с Сеулом

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Разрыв Пхеньяном автомобильных и железных дорог, ведущих в Южную Корею, означает разрыв с Сеулом, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Это означает не только физический разрыв, но и порывание дурной связи с Сеулом, (...) выбрасывание из головы бесполезного сознания соплеменников и нереальной идеи об объединении", - цитирует северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Наша армия должна еще раз точно осознать несомненный факт, что Республика Корея - чужая страна и абсолютно враждебное государство", - подчеркнул северокорейский лидер.

По его словам, это означает, что северокорейские силы могут "беспрепятственно использоваться независимо от дальнейших условий в случае нарушения нашего суверенитета", что "является законным ответным действием против не соплеменников, а враждебного государства".

Отмечается, что данное заявление было сделано в четверг, когда Ким Чен Ын посетил командование второго корпуса Корейской Народной армии (КНА).

В свою очередь, сестра северокорейского лидера, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на южнокорейских военных и СМИ за то, что те "не говорят о сущности ситуации - что означают наши меры по подрыву (дорог - ИФ), какой серьезный кризис с обеспечением безопасности навис" над Республикой Корея (РК), спорят по поводу опубликованных ЦТАК фотографий.

"Хочу еще раз подчеркнуть - мы точно знаем тот факт, что РК грубо нарушила наш суверенитет", - сказала Ким Ё Чжон.

В последнее время ситуация на Корейском полуострове напряженная.

В понедельник Генеральный штаб КНА поручил приграничным артиллерийским соединениям и частям находиться в готовности к стрельбе на фоне возможности нарушения воздушного пространства южнокорейскими БПЛА.

МИД КНДР заявлял, что Сеул в октябре трижды запускал беспилотники над Пхеньяном для распространения листовок, и назвал это провокацией, а Ким Ё Чжон предупредила, что Южную Корею ждет "ужасная катастрофа", если сеульские дроны снова заметят в Пхеньяне.

Во вторник Пхеньян разорвал автомобильные и железные дороги, соединяющие две Кореи, в восточном и западном районах близ южной границы КНДР.

В среду председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи Ким Мен Су отменил запланированную поездку в США на фоне обострения трансграничной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

"Учитывая ситуацию, когда Северная Корея усиливает угрозы в адрес Юга, такие как подрыв линий Кенги и Донхэ, личная встреча была заменена на виртуальную для поддержания боеготовности", - сказал один из источников.

Между тем в Пхеньяне сообщают, что более 1,4 млн человек изъявили желание вступить и возвратиться в Корейскую Народную армию.

КНДР Ким Чен Ын Корея Северная Корея Сеул
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