Власти Кубы пока не могут восстановить работу энергосистемы страны

В Гаване Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Экстренные службы Кубы пока что не могут восстановить энергосистему страны, вышедшую из строя 18 октября, сообщают СМИ.

"Процесс повторного подключения энергетической системы остается сложным", - говорится в сообщении министерства энергетики.

По данным СМИ, ремонтным бригадам трижды не удалось перезапустить систему. В министерстве отмечали, что очередные неполадки, не позволившее покончить с блэкаутом, случились в подсистеме, куда входит Гавана.

18 октября власти отправили по домам госслужащих из ведомств не первостепенной важности, отменили школьные занятия из-за аварии.

Ранее власти называли причинами ухудшения ситуации с электроснабжением в стране устаревающую инфраструктуру, перебои с поставками топлива, рост потребления, а также торговое эмбарго США.

Накануне посольство РФ на Кубе попросило российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею.