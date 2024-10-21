В АТОР заявили, что в отелях Кубы нет серьезных проблем со светом и водой

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В большинстве отелей, в которых отдыхают на Кубе российские туристы, либо уже запущено штатное энергоснабжение, либо работают генераторы, по информации туроператоров, массовых отмен туров на остров нет, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Куба рассчитывает полностью восстановить национальную систему электроснабжения к вечеру понедельника. По информации туроператоров, в отелях, где отдыхают россияне, или дали свет от сети, или работают генераторы. Проблем с водоснабжением, питанием у них нет, бары и рестораны работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, гостиницы экономят электроэнергию, поэтому, например, кондиционеры работают на пониженных мощностях, могут быть и перебои с Wi-Fi, где-то отключены лифты.

"Некоторых иностранных туристов, которые проживали в бюджетных отелях без генераторов, переселили в другие гостиницы. Экскурсии на Кубе продолжаются в обычном режиме, погодные условия затронули лишь некоторые из них. Мы неустанно работаем над тем, чтобы свести к минимуму последствия для отелей", - цитирует АТОР советника по туризму посольства Кубы в РФ Кристину Леон Изнага.

Туроператоры надеются, что кубинские власти смогут быстро решить техногенную проблему, так как туристической отрасли, которая приносит Кубе валютные доходы, традиционно уделяется самое пристальное внимание.

"На данный момент участники рынка не фиксируют массовых отмен бронирований туров на Кубу По мнению ряда экспертов, из-за проблем с электричеством и соответствующего информационного фона на кубинском направлении возможен кратковременный спад продаж. Но спрос на более дальние даты, включая новогодний период, как ожидается, будет стабильным", - отмечают в ассоциации.

Как сообщалось, в пятницу, после поломки крупнейшей на Кубе электростанции Antonio Guiteras без электричества в стране осталось около 10 млн человек. В субботу удалось обеспечить энергоснабжение для 16% населения Кубы после перезапуска энергосистемы, а в воскресенье возобновили подачу электроэнергии у более 216 тыс. жителей столицы. Однако в воскресенье вечером энергосистема вновь вышла из строя. Авиарейсы на Кубу выполняются в обычном режиме.

В понедельник на Кубу обрушился ураган "Оскар". Сообщалось о грозах и ливнях на востоке страны, а также о наводнениях в некоторых районах. Сейчас "Оскар" ослабел до тропического шторма, и к вечеру понедельника покинет территорию Кубы, двигаясь к Багамским островам.