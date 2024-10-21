Шеф Пентагона не будет объявлять в Киеве о дополнительной помощи Украине

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин, который находится на Украине, в ходе этого визита не будет объявлять о выделении новых пакетов военной помощи или о разрешении на использование американских дальнобойных ракет против России, сообщил источник The Wall Street Journal.

"Остин прибыл в Киев без каких-либо крупных объявлений", - подтвердил изданию помощник министра.

Остин 21 октября прибыл на Украину, где встретится с представителями руководства страны и подтвердит поддержку Киева Вашингтоном. В завершении визита министр выступит с речью, в которой подчеркнет, что США продолжат делать все возможное, чтобы обеспечить украинских военных всем необходимым. Это четвертый визит Остина на Украину в качестве шефа Пентагона.