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Американский комплекс противоракетной обороны THAAD развернут в Израиле

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Израиле уже развернута батарея комплекса противоракетной обороны THAAD, которую власти страны запросили у США для защиты от возможных иранских ударов, сообщают израильские и ближневосточные СМИ.

"Батарея противоракетной обороны THAAD теперь действует в Израиле", - пишет газета Times of Israel.

Израильский телеканал Kan сообщил, что система введена в эксплуатацию в воскресенье.

Тем временем телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информирует, что в Израиле "теперь функционируют три батареи".

В пятницу израильские СМИ сообщили, что власти Израиля запросили у Вашингтона размещение второго комплекса противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских ударов.

13 октября стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин дал согласие на размещение системы THAAD и "связанной с ней группы американских военнослужащих" в Израиле.

В Пентагоне сообщили, что этот шаг позволит помочь Израилю "усилить возможности в противовоздушной обороне после беспрецедентных атак Ирана 13 апреля и 1 октября".

1 октября Корпус стражей исламской революции в рамках операции "Истинное обещание 2" запустил по Израилю большое количество ракет. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным.

Вашингтон Израиль Иран Ллойд Остин США Пентагон
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