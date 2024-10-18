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Бейрут обвинил Тегеран во вмешательстве в дела Ливана

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ливана Наджиб Микати раскритиковал заявление спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа о готовности Тегерана вести переговоры с Парижем для прекращения огня в Ливане, сообщает в пятницу ливанская газета L'Orient-Le Jour.

"Мы удивлены данной инициативой. Это вопиющее вмешательство в дела Ливана и попытка взять Ливан под неприемлемую опеку", - цитирует премьера издание.

Кроме того, Микати попросил главу МИД Ливана Абдаллу Бу Хабиба вызвать поверенного в делах Ирана в Бейруте для обсуждения заявлений Галибафа, отмечает "Ориан-ле-Жур".

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Ранее, по сообщениям Le Figaro, Галибаф заявил, что Тегеран будет готов вести переговоры с Францией на тему прекращения огня в Ливане.

Однако близкий к Галибафу источник оспорил в эфире телеканала "Аль-Маядин" корректность данных "Фигаро", отмечает L'Orient-Le Jour.

В минувшее воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эмманeэлем Макроном призвал Париж оказать влияние на Израиль. "Мы призываем Францию присоединиться к другим европейским странам в их усилиях, направленных на то, чтобы заставить сионистский режим остановить геноцид и преступления в Газе и Ливане", - сказал иранский президент.

До этого в октябре Макрон заявил, что странам следует воздержаться от передачи Израилю тех видов оружия, которые применяются для ведения боевых действий в секторе Газа. Он подчеркнул, что Париж уже не поставляет такое оружие.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов в приграничном районе на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

Наджиб Микати Ливан Иран
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