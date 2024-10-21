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Бразильский президент высказался против сближения Венесуэлы с БРИКС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил против дальнейшего сближения Венесуэлы с группой БРИКС, сообщает в понедельник бразильский медиахолдинг Globo.

По мнению бразильского президента, руководство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро нарушило ряд международных обязательств, в том числе касающихся проведения чистых и прозрачных президентских выборов, которые прошли в Венесуэле недавно.

Накануне в канцелярии Лулы да Силвы сообщили, что он не приедет на саммит БРИКС в Казань (22-24 октября) по состоянию здоровья, врачи рекомендовали ему воздержаться от столь длительной поездки, но он примет участие в работе саммита в режиме видеоконференции.

В конце прошлого года министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о том, что Каракас рассчитывает продвинуться в вопросе вступления в БРИКС при председательстве России в 2024 году.

По его мнению, "Венесуэла должна быть частью БРИКС", так как "у нее есть энергетический и экономический потенциал".

Бразилия Венесуэла БРИКС
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