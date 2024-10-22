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На Кубе ураган унес жизни шести человек

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Не менее шести человек погибли вследствие урагана "Оскар" на востоке Кубы, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на президента Мигеля Диас-Канеля.

"По предварительным данным, погибли шесть человек", - заявил президент.

Диас-Канель сообщил о продолжении спасательных работ.

Национальный центр США по отслеживанию ураганов предупреждает во вторник о риске наводнений и оползней на востоке Кубы, а также о возможных наводнениях на юго-востоке Багамских островов.

По последним данным центра, "Оскар", утративший часть силы, теперь классифицируется как тропический шторм. Порывы ветра достигают 64 км/ч. "Оскар" движется в северо-восточном направлении, к Багамским островам, со скоростью 14 км/ч.

Накануне сообщалось о протестах в городе Сантьяго-де-Куба, жители которого вышли на улицы с требованием к местным властям обеспечить дома электричеством.

Куба с конца прошлой недели оказалась в ситуации полного энергетического коллапса после отключения одной из основных электростанций на острове. Ремонтные работы продолжаются, но значительная часть населения продолжает оставаться без стабильного энергоснабжения.

Ураган "Оскар" достиг провинции Гуантанамо на востоке Кубы в воскресенье в 17:50 по местному времени (понедельник 00:50 по Москве). Порывы ветра достигали 120 км/ч. "Оскар" вызвал на Кубе грозы, ливни и наводнения.

Куба
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