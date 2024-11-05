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Спрос на отдых на Кубе быстро восстановился после блэкаута

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - После недавнего энергетического кризиса на Кубе, связанного с аварией на крупнейшей ТЭЦ и ураганом "Оскар", спрос на направление снизился, но показатели продаж быстро вернулись на прежний уровень, сообщает во вторник пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров и турагентств.

"Продажи направления немного упали сразу после блэкаута. Но это была, скажем так, разовая ситуация, довольно быстро все нормализовалось. Кубу все-таки бронируют не массово, как Турцию и Египет, поэтому говорить о каких-то резких колебаниях потока невозможно", - сказал глава комиссии РСТ по турагентской деятельности, генеральный директор "Сети магазинов горящих путевок" Сергей Агафонов.

В компании "Интурист" падения продаж не заметили, они идут ровно с глубиной в среднем 1,5-2 месяца. Куба входит у туроператора в топ-10 выездных зимних направлений, показатели спроса соответствуют уровню прошлого года.

Директор саратовского турагентства "Лагуна-тур" Дмитрий Анпилогов добавил, что туристы спокойно вылетали на Кубу сразу после появления новостей об отключениях там света и воды, а находящиеся там россияне не обращались с вопросами.

"Официального запрета на посещение Кубы не последовало, направление продолжают бронировать. Проблем не было, хотя мы, конечно, пристально наблюдали за развитием ситуации. Куба - в целом не самое востребованное зимнее направление в нашем регионе, туристов можно по пальцам пересчитать. Но снижения интереса к стране из-за отключения электричества не видим, тем более накануне высокого сезона", - говорит он.

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По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", уровень спроса на Кубу с заездами в течение зимы практически на 44,4% превышает показатели аналогичного периода годом ранее. Сейчас остров входит в топ-10 зимних направлений, занимая восьмое место с долей 2,5% от общего объема продаж.

На Кубе 18 октября начался энергетический кризис, вызванный аварией на крупнейшей ТЭЦ и ураганом "Оскар". Несколько дней без света оставалось до 90% населения острова, работали только медицинские учреждения и компании, связанные с производством продовольствия. Постепенно ситуация улучшалась: электроснабжение было восстановлено сначала в Гаване, а к 25 октября и в других регионах острова. По информации туроператоров, отдыхающие в отелях туристы не испытывали особых проблем благодаря генераторам.

Куба РСТ
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