Йеллен анонсировала новые санкции США за помощь России в военной сфере

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон, чтобы ограничить развитие военной сферы России, введет новые санкции, в том числе против структур в третьих странах, ведущих дела с Россией, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен на ежегодном совещании МВФ и Группы Всемирного банка, которое проходят с 21 по 26 октября. Об этом сообщает Bloomberg.

"Санкции будут в том числе против посредников в третьих странах, снабжающих Россию ключевыми ресурсами для ее военных", - сказала она.

Санкции объявят объявят на следующей неделе, сказала Йеллен и добавила, что Минфин "без устали работает с целью раскрыть стоимость замороженных суверенных активов России для помощи Украине".