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В ООН призвали талибов прекратить аресты женщин за нарушение дресс-кода

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты ООН выразили обеспокоенность в связи с сообщениями об арестах с начала января женщин в Афганистане за предполагаемое нарушение дресс-кода, введенного движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Мы призываем талибов прекратить любое произвольное лишение свободы в отношении женщин и девочек за нарушение строгого дресс-кода, который они ввели, и немедленно освободить задержанных", - говорится в заявлении независимых экспертов, опубликованном на сайте ООН.

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Эксперты организации отмечают важность соблюдения Афганистаном международных обязательства в области прав человека, в том числе в рамках Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

Сообщается, что задержаны десятки человек. Первоначально задержания афганок начались на западе Кабула, но быстро распространились на остальные части города и другие провинции. Аресты производились в общественных местах, в том числе в торговых центрах, школах и на рынках. Женщин и девочек насильно забирали полицейские машины и затем держали без связи с внешним миром. Афганок обвиняли в том, что они носили яркую или обтягивающую одежду вопреки инструкциям.

"По имеющимся сведениям, женщин и девочек содержали в переполненных помещениях полицейских участков и кормили их лишь раз в день. Некоторые из задержанных подвергались физическому насилию, угрозам и запугиванию", - заявили эксперты. По их данным, задержанным не был предоставлен доступ к юристам, системе правосудия или возмещению ущерба.

В мае 2022 года "Талибан" приказал всем женщинам носить в общественных местах свободную черную одежду, закрывающую тело и лицо. Ответственность за соблюдение этого правила была возложена на родственников-мужчин под страхом наказания последних.

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Освобождение женщин и девочек, согласно поступающим из Афганистана данным, зависит от того, предоставят ли родственники-мужчины и старейшины общин заверения, часто в письменной форме, что эти женщины будут соблюдать предписанный дресс-код в будущем.

Эксперты отмечают, что женщин не только наказывают за желание одеваться по своему усмотрению, но и ставят в зависимость от родственников мужского пола, таким образом закрепляя систему дискриминации и нарушения прав.

Они отмечают, что положение женщин и девочек значительно ухудшилось с тех пор, как талибы пришли к власти в августе 2021 года - афганок лишили возможности учиться, работать и участвовать в общественной жизни. Как считают эксперты ООН, "виновные в этой широко распространенной и системной дискриминации должны быть привлечены к ответственности".

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Смена власти привела к экономическому кризису в АфганистанеМиллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходовВ стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфираТалибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетениеВ связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи АфганистануНесмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиямиДвижение "Талибан" объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем
Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане
Афганистан ООН Талибан
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