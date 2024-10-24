Власти Франции хотят брать плату с туристов за вход в собор Парижской Богоматери

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Франции Рашида Дати предложила взимать плату с туристов в размере 5 евро за посещение собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) после его открытия.

"Повсюду в Европе платный доступ к наиболее известным религиозным памятникам. Я предложила архиепископу Парижа установить символическую плату для всех туристических посещений собора. Это позволит собирать порядка 75 млн евро в год и направить эти средства на сохранение религиозного наследия страны", - сказала она в интервью газете Le Figaro.

Собор откроется 8 декабря после масштабной реконструкции, которая продолжалась пять лет. В апреле 2019 года в соборе произошел сильный пожар.

Министр также заявила, что считает необходимым дифференцировать плату за входные билеты во французские музеи и к памятникам для граждан Франции и туристов из стран за пределами Евросоюза. Последние, по ее мнению, должны платить больше.

"Нормально ли, что посетитель из Франции платит за вход в Лувр ту же цену, что и турист из Бразилии или Китая? Мы работаем над тем, чтобы полностью изменить ценовую политику наших учреждений культуры с 1 января 2026 года", - подчеркнула она.

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар. До пожара в год его посещали порядка 14 млн туристов.