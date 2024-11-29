Макрон проверил готовность Собора Парижской Богоматери к открытию после пожара

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон совершил визит в Собор Парижской Богоматери, который подготовили к открытию после восстановления от пожара 2019 года, сообщает в пятницу телеканал BFM TV.

"Собор восстановлен, обновлен и перестроен. Великолепно", - передаёт телеканал BFM TV слова Макрона при виде внутреннего убранства собора. Визит демонстрировали в прямом эфире на французском телевидении.

При посещении собора Макрон выразил всем, кто имел отношение к восстановлению, благодарность за проделанную работу. "Я невероятно горд видеть такой результат", - сказал президент.

В реконструкции собора участвовали около 2 тыс. человек и примерно 250 предприятий.

Французский президент посетил собор со своей супругой Брижит Макрон. Там их встретили мэр Парижа Анна Идальго, председатель совета Парижского региона Валери Пекресс, министр культуры Франции Рашида Дати и глава госучреждения по реставрации Собора Парижской Богоматери Филипп Жост.

Министр культуры в свою очередь отметила, что "поражена тем, насколько стало светло в соборе" после реконструкции.

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар.

Собор откроется для всех посетителей 8 декабря после масштабной реконструкции, которая продолжалась пять с половиной лет. До пожара его ежегодно посещали порядка 14 млн туристов.