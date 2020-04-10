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В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение

В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение
Фото: Reuters

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В соборе Парижской Богоматери, сильно пострадавшем в результате пожара в прошлом году, состоялась служба по случаю Великой Пятницы, которая посвящена воспоминаниям о распятии Иисуса Христа, сообщают французские СМИ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Церемония богослужения состоялась без прихожан, так как в здании находиться может быть опасно из-за непрочности конструкций. Службу провел архиепископ Парижа Мишель Опети вместе с тремя другими священниками. Присутствовали также музыкант Рено Капюсон, который сыграл на скрипке, а также актеры Филипп Торретон и Жюдит Шемла, исполнившие "Аве Мария".

"Жизнь по-прежнему здесь есть, несмотря на то, что пандемия сеет смерть и парализует нашу жизнь", - сказал Опети во время службы, которую транслировали в прямом эфире.

Французские СМИ отмечают, что эта церемония стала вторым богослужением, которое провели в Нотр-Даме с того момента, как в апреле прошлого года в соборе произошел пожар.

Богослужения прошли в пятницу и во многих других странах, однако практически везде - без участия прихожан или с ограниченным числом людей в связи с угрозой распространения коронавируса.

Службу проведет и папа римский Франциск на площади Святого Петра в Риме, она также пройдет без публики.

Традиционно верующие в Страстную пятницу совершают крестный ход вдоль улицы Виа Долороза в Иерусалиме - пути Христа к месту распятия. Некоторые из них несут на спинах большие деревянные кресты. Однако в этом году паломники из разных стран не смогли приехать в города из-за закрытого авиасообщения, а также из-за решения местных властей закрыть все святые места.

Страстная или Великая пятница - христианский праздник, который отмечают на Страстной неделе, предшествующей Пасхе. Всю неделю христиане вспоминают Тайную вечерю, суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 12 апреля. Тогда же состоятся основные праздничные богослужения, однако они также пройдут в большинстве своем без прихожан и будут транслироваться онлайн.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля во время реставрационных работ. Возгорание привело к обрушению части кровли и шпиля, предстоит длительная работа по восстановлению собора.

Католическая Страстная неделя

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Мужчина молится перед дверьми храма Гроба Господня, закрытого на карантин из-за коронавируса, в Иерусалиме
Париж собор Парижской Богоматери

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