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Республика Сербская не станет портить отношения с Россией в угоду Западу

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Республика Сербская Боснии и Герцеговины не будет поддаваться на давление, направленное на ухудшение отношений с Россией, заявил в Казани на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава республики Милорад Додик.

"Введенные (против России - ИФ) санкции не достигли того, чего хотели на Западе. К сожалению, и против нас тоже ввели санкции. (...) Они пытаются влиять на наши позиции, чтобы мы присоединились к тому, чего хотели бы они, чтобы мы присоединились к санкциям против России, но мы выступаем против этого", - сказал президент Республики Сербской.

По его словам, на днях республика выступила против требований Запада, чтобы Босния и Герцеговина ввела визовый режим для граждан России. "Это решение принимается на уровне Боснии и Герцеговины, но ЕС буквально обуславливала этим дальнейшее сближение страны с союзом", - пояснил он

"Саммит БРИКС показал, что изолировать Россию не удалось, хотя они добивались этого всеми средствами", - отметил Додик, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с объединением и будет пытаться убедить в этом других представителей Боснии и Герцеговины.

Республика Сербская Милорад Додик Россия санкции Евросоюз БРИКС
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