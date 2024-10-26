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Байдена и Харрис проинформировали об израильских ударах по Ирану

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена и вице-президента страны Камалу Харрис проинформировали об ударах Израиля по Ирану, сообщило в субботу американское телевидение.

Байден, по словам официальных лиц США, внимательно следит за развитием событий. В настоящее время он находится в своей частной резиденции в Делавэре. Харрис также контролирует ситуацию.

Ранее в субботу Израиль нанес серию ударов с воздуха по Ирану в ответ на иранский ракетный обстрел израильской территории. По первым данным, целями ударов Израиля стали только военные объекты.

Джо Байден Израиль Иран США
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