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Премьер Грузии назвал проходящие выборы референдумом, на котором определится вектор развития страны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе в субботу, комментируя проходящие в стране парламентские выборы, сравнил их с референдумом, где должно окончательно решиться направление развития Грузии.

"Это выборы, эквивалентные референдуму, выборы, эквивалентные выборам 2012 года, на которых еще раз необходимо окончательно определиться с направлением развития страны. Это референдум между войной и миром, референдум между аморальными и традиционными ценностями, между тёмным прошлым и светлым будущим страны", - заявил Кобахидзе журналистам после того, как отдал свой голос на избирательном участке №27 в Тбилиси.

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По его словам, есть две политические силы, которые по сути участвуют в выборах, и "одна сторона предлагает всё, что мы должны оставить в прошлом, а мы предлагаем избирателям светлое будущее страны, мир и экономический прогресс".

В субботу утром одними из первых в Тбилиси также проголосовали президент Грузии Саломе Зурабишвили и председатель парламента Шалва Папуашвили.

Как заявил журналистам Папуашвили, проходящие в стране выборы, это "выбор между добром и злом".

"Сегодня стоит выбор между безбожием и духовностью. Сегодня перед нашим народом стоит выбор, который редко предоставляется. Именно поэтому важно, чтобы сегодня все пришли на избирательные участки и поддержали (правящую партию) "Грузинскую мечту", которая является гарантией 12 лет мира в этой стране, которая является гарантией прогресса на пути к достойной Европе, и которая в этой стране является гарантией процветания и роста", - сказал он.

Саломе Зурабишвили Тбилиси Ираклий Кобахидзе Шалва Папуашвили Грузия
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