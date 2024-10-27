МИД Ирана предупредил, что страна сохраняет право ответа на удары Израиля

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи призвал ООН осудить удары Израиля по Ирану в ночь на субботу и предупредил, что страна оставляет за собой право отреагировать в надлежащее время, сообщило агентство IRNA.

"Аракчи в идентичных письмах генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и председателю Совета безопасности призвал всемирную организацию занять решительную позицию, учитывая последствия продолжающейся и систематической израильской агрессии, и осудить действия режима, чтобы дать понять международному сообществу, что если такие вопиющие нарушения не будут устранены, это не останется без ответа", - говорится в сообщении.

В письме, текст которого приводит агентство, в частности, подчеркивается, что действия Израиля "представляют собой серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран и вопиющее нарушение международного права и устава ООН", а также "серьезную угрозу международному миру и безопасности и еще больше дестабилизируют и без того нестабильный регион".

В нем приводятся имена четверых погибших в результате израильских ударов иранских военных и отмечается, что "если бы не успешная работа иранской противовоздушной обороны, израильская агрессия могла бы привести к значительным жертвам".

Глава МИД заявил: "Исламская Республика Иран просит председателя Совета безопасности срочно созвать заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и противоправных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима".

Он предложил распространить данное письмо в качестве документа Совета безопасности.

С призывом созыва заседания СБ ООН в связи с ударами Израиля к генеральному секретарю организации и председателю Совбеза обратился также постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.