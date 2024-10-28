Багдад подал жалобу в ООН из-за нарушения Израилем воздушного пространства Ирака

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ирак направил Совету Безопасности и генсеку ООН официальную жалобу на Израиль за использование иракского воздушного пространства для нанесения авиаударов по Ирану в ночь на субботу, сообщает агентство INA.

По словам представителя иракского правительства Басима Алавади, в документе "Багдад выступил с осуждением сионистского режима (Израиля - ИФ) в связи с нарушением воздушного пространства страны во время атаки на Исламскую республику Иран 26 октября, что также явилось и нарушением суверенитета Ирака".

"Правительство Ирака не позволит использовать воздушное пространство или территорию страны для ударов по другим государствам, в частности, по соседним странам, с которыми Ирак поддерживает отношения и разделяет интересы", - цитирует ИНА слова Алавади.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.