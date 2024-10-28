Поиск

Багдад подал жалобу в ООН из-за нарушения Израилем воздушного пространства Ирака

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ирак направил Совету Безопасности и генсеку ООН официальную жалобу на Израиль за использование иракского воздушного пространства для нанесения авиаударов по Ирану в ночь на субботу, сообщает агентство INA.

По словам представителя иракского правительства Басима Алавади, в документе "Багдад выступил с осуждением сионистского режима (Израиля - ИФ) в связи с нарушением воздушного пространства страны во время атаки на Исламскую республику Иран 26 октября, что также явилось и нарушением суверенитета Ирака".

"Правительство Ирака не позволит использовать воздушное пространство или территорию страны для ударов по другим государствам, в частности, по соседним странам, с которыми Ирак поддерживает отношения и разделяет интересы", - цитирует ИНА слова Алавади.

Израиль нанес в ночь на 26 октября серию авиаударов по иранским военным объектам. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Ирак Иран Израиль ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль не верит в возможность скорых успехов на переговорах о перемирии в Газе

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Госсекретарь США призвал к международному расследованию нарушений на выборах в Грузии

Байден досрочно проголосует на президентских выборах

Байден досрочно проголосует на президентских выборах
Обострение палестино-израильского конфликта

Галант заявил Нетаньяху, что цели войны Израиля нуждаются в уточнении

Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновились в Дохе

В ЕС считают, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями

В ЕС считают, что парламентские выборы в Грузии прошли с нарушениями
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });