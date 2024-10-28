В Армении заявили о сотрудничестве с США по всем направлениям оборонной сферы

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Армения сотрудничает с США по всем направлениям в сфере обороны, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян.

"Сотрудничество военное, военно-техническое и по всем направлениям сферы обороны", - сказал Асрян, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне находится сотрудничество Еревана и Вашингтона в сфере обороны.

На вопрос, есть ли у Армении шансы на приобретение вооружения в США, Асрян ответил: "О таких вещах не заявляют".

Военное руководство Армении не считает вероятной угрозу военной эскалации с Азербайджаном, подобное развитие событий не рассматривается, заявил Асрян.

"Опасности военной эскалации со стороны Азербайджана нет. Ситуация на границе относительно стабильная", - сказал Асрян.

По его словам, "в настоящее время Генштаб не рассматривает такое развитие событий, которое привело бы к войне".