Ни одна из восьми партий не получила большинства в новом составе парламента Болгарии

Страна на пороге очередных коалиционных переговоров

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Восемь партий и объединений вошли в новый состав Национального собрания Болгарии по итогам состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборов - таковы окончательные данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные в понедельник.

Фаворитами остались две коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил" (консерваторы, правоцентристы) с 26,39% голосов избирателей, "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (либерал-консерваторы) с 14,2% голосов избирателей и партия "Возрождение" (патриоты, евроскептики) с 13,36% голосов избирателей.

Также четырехпроцентный проходной барьер преодолели коалиции "Движение за права и свободы - Новое начало" (11,55%), "Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые" (7,57%), "Альянс за права и свободы" (7,48%), партия "Есть такой народ" (6,78%), а также партия "Мораль, единство, честь" (МЕЧ) (4,59%)

Ожидалось, что наиболее острая борьба на выборах разыграется между "Движением за права и свободы - Новым началом" и "Альянсом за права и свободы", у которых, согласно предвыборным опросам, были практически равные шансы на прохождение в новый состав парламента.

Однако основная интрига сложилась в самом конце подсчета голосов. Когда было подсчитано уже 99% голосов избирателей, в парламент проходили девять партий, но в самом финале партии "Величие" все-таки не удалось преодолеть четырехпроцентный барьер - за них, согласно окончательным данным, проголосовали 3,99% избирателей.

Лидер коалиции ГЕРБ-СДС Бойко Борисов скептически отнесся к возможности формирования правительства в складывающихся условиях.

"Парламент - это математика, и количество партий в нем имеет большое значение, поэтому, если сейчас туда придут все эти партии, я уверен, правительства у нас так и не будет", - сказал он.

При этом, по его словам, коалиция ГЕРБ-СДС одержала решительную победу на выборах, и в рамках коалиционных переговоров он выразил готовность сотрудничать со всеми партиями, кроме "Возрождения" (патриоты, евроскептики).

"Я готов сотрудничать со всеми, кто поддерживает нашу программу. Потенциальными партнерами сегодня являются все, кроме коллег из "Возрождения", которых я поздравляю с хорошим результатом, но просто не могу допустить сотрудничества с ними из идеологических соображений", - сказал Борисов.

В то же время он заявил, что будет вести коалиционные переговоры, отвергнув идею формирования правительства во главе с премьером, равноудаленным ото всех партий. "Это будет подлог народного голосования, такой несправедливости я не допущу", - заключил он.

Эксперты между тем отметили, что новый состав парламента становится еще более фрагментированным по сравнению с предыдущим, из-за чего процесс формирования правящей коалиции вновь может быть осложнен.

Правительственный кризис продолжается в Болгарии с 2021 года. В воскресенье в стране прошли седьмые с тех пор парламентские выборы.