Фрегат "Адмирал Горшков" зашел в тунисский порт Бизерта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, зашёл в порт Бизерта Тунисской республики, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"В период захода российского корабля будут проведены ряд протокольных мероприятий с участием командования корабля и представителей посольства РФ в Тунисе, министерства национальной обороны и военно-морских сил Туниса, Российского центра науки и культуры в Тунисе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основной целью захода является участие российских моряков в памятных и церемониальных мероприятиях, посвященных 100-летию пребывания Русской эскадры в Тунисе и спуска Андреевского флага на ее кораблях.

Русская эскадра - тактическое соединение кораблей, вспомогательных военных судов Российского Императорского флота, а также мобилизованных пароходов, участвовавших в эвакуации из Крыма военнослужащих Русской Армии генерала Врангеля и гражданского населения, не принявшего большевизм. Соединение существовало в 1920-1924 годах.

Дальний поход фрегата "Адмирал Горшков" начался 17 мая. За это время корабль преодолел более 13 тыс. морских миль, совершил заходы в кубинский порт Гавана и в порт Ла-Гуайра Венесуэлы, сообщает пресс-служба.

30 июля сообщалось, что фрегат "Адмирал Горшков покинул алжирский порт Оран.

"Адмирал Горшков" - современный многоцелевой корабль. По официальным данным, он вооружен гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (Реутовское НПО машиностроения, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). Также среди основного ударного вооружения фрегата - крылатые ракеты "Калибр" (концерн "Алмаз-Антей").