Фрегат "Адмирал Горшков" завершил проход пролива Ла-Манш

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Горшков", который является носителем ракет "Циркон" и "Калибр", завершил проход пролива Ла-Манш и продолжил движение в северном направлении, сообщил в субботу Северный флот.

"Далее российский корабль продолжит движение в соответствии с планом похода", - говорится в сообщении.

По данным флота, "на переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провел корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций".

"С момента выхода из главной базы Северного флота - города Североморска российские моряки прошли более 28 тысяч морских миль", - сообщает пресс-служба флота.

Ранее сообщалось, что дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

По данным флота, экипаж корабля совершил заходы в порт Гавана Республики Куба, в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и в порт Бизерта Тунисской Республики.