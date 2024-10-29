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ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

ЦИК Грузии просит Генпрокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов
Парламентские выборы в Грузии
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Грузии обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой начать расследование в отношении заявлений президента страны Саломе Зурабишвили и других лиц, утверждающих о тотальной фальсификации состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

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Ранее во вторник Центризбирком страны обвинил Зурабишвили в попытках дискредитации избирательных электронных технологий.

"Президент Грузии занимается дискредитацией электронных избирательных технологий. Вот уже несколько дней президент разжигает недоверие к технологиям в публичных выступлениях и интервью, данных различным местным и международным СМИ, с необоснованными, неаргументированными и ложными обвинениями", - говорилось в заявлении грузинского Центризбиркома.

В нем отмечалось, что на международном уровне президент пытается дискредитировать избирательную администрацию, которая организовала выборы на самом высоком уровне. "Наблюдательские миссии БДИПЧ ОБСЕ и других международных организаций в своих заявлениях и оценках подтверждают, что выборы были проведены квалифицированно и профессионально. Однако президент пытается изобразить ситуацию по-другому", - отметили в ЦИК.

Там добавили, что Зурабишвили уверяет общественность в том, что выборы были "тотально сфальсифицированы", и выдвигает необоснованные обвинения.

Президент Грузии ранее заявляла, что прошедшие 26 октября парламентские выборы были сфальсифицированы грузинскими властями. Она призывала население присоединиться к акции протеста 28 октября.

"Это были не выборы, а тотальное мошенничество. Я не признаю эти выборы и призываю всех граждан присоединиться в понедельник к акции протеста на проспекте Руставели", - заявила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили ЦИК Грузии Грузия
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